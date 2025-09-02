Centro Fashion realiza 14ª edição do Bazar com descontos de até 80%

Clientes durante edição anterior do Bazar Centro Fashion, que deve ter aumento de 15% no fluxo em 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O Centro Fashion Fortaleza promove, entre os dias 2 e 7 de setembro, a 14ª edição do Bazar Centro Fashion, tradicional liquidação que movimenta o comércio popular da Capital no segundo semestre. A campanha oferece descontos de até 80% em roupas, calçados e acessórios, envolvendo lojistas e feirantes de todo o centro de compras.



Durante os seis dias do evento, o público poderá conferir preços reduzidos em milhares de peças de moda. O funcionamento será de terça a sábado, das 9h às 19h, e no domingo, das 9h às 16h.

Segundo Marcos Venicio, gerente de marketing do Centro Fashion Fortaleza, o bazar já faz parte do calendário do empreendimento e é aguardado tanto por clientes quanto por lojistas. “O Bazar é sempre um momento esperado, pois reúne preços acessíveis, variedade de produtos e oportunidades reais para consumidores e comerciantes. É um período em que todo o centro se mobiliza para oferecer descontos atrativos e reforçar nosso papel como referência em moda”, afirma.



Movimento no comércio

A expectativa é de grande fluxo de visitantes durante o período, aproveitando também a semana do feriado da Independência. Segundo dados da administração, o bazar deve registrar aumento de 15% no fluxo de clientes em comparação com a edição de setembro de 2024.

Embora não haja acompanhamento direto das vendas dos lojistas, o ticket médio de compras dos clientes no Centro Fashion hoje está em torno de R$ 650, valor que reforça o impacto econômico do empreendimento.

O bazar costuma atrair não apenas consumidores locais, mas também turistas e sacoleiros que revendem mercadorias em outras regiões. Para os lojistas, a ação representa oportunidade de renovação de estoque e incremento de faturamento.

