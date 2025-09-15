Residentes do Ceará do Beach Park voltou: ingressos promocionais e lanche grátis para o Parque Arvorar e Aqua Park

O Arvorar proporciona diversão em contato direto com a natureza e é indicado para visitantes de todas as idades. Já o Aqua Park , eleito pelo TripAdvisor 2025 como o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas, conta com mais de 30 atrações, entre elas o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo.

A partir de segunda-feira, 15, o Beach Park lança uma nova edição da campanha “Residentes do Ceará” , oferecendo descontos exclusivos para moradores do estado nos parques Arvorar e Aqua Park. Os ingressos podem ser adquiridos até 6 de outubro e utilizados até 31 de dezembro de 2025, contemplando datas estratégicas como o feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil, e as férias de dezembro.

O ingresso individual para o Arvorar pode ser adquirido por R$ 89,00 via PIX ou em 10 vezes de R$ 8,90 no cartão de crédito, com combo sanduíche grátis. Já o ingresso para o Aqua Park, com combo cheeseburger grátis, custa R$ 159,00 via PIX ou em 10 vezes de R$ 16,90 no cartão de crédito.

Os ingressos promocionais devem ser adquiridos exclusivamente pelo site ingresso.beachpark.com.br. A quantidade de entradas promocionais disponíveis pode variar conforme a data escolhida. A remarcação é gratuita, desde que dentro do mesmo período da promoção.



Muita diversão no Parque Arvorar e Aqua Park



O Parque Arvorar é a mais nova opção de entretenimento do Beach Park e é um convite para desacelerar, sem deixar a diversão de lado. O local é uma ótima opção de passeio para famílias que desejam se conectar mais com a natureza enquanto se divertem em mais de 11 atrações ao longo do dia.

Os visitantes podem explorar três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil m², onde é possível observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, cerca de 250 animais, inclusive algumas espécies ameaçadas de extinção. Além do passeio, é possível saborear a gastronomia do restaurante Lagoa do Mato, com opções de almoço e lanches, e se divertir na Casa do Passarim, uma incrível casa na árvore com quatro andares; no Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repletas de desafios que incluem escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; ou no Redão, um grande redário suspenso de cordas, que convida os visitantes a relaxarem e aproveitarem momentos de contemplação no meio da natureza. O Arvorar conta ainda com programação de apresentações teatrais e oficinas recreativas.

