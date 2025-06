'Toy Story 5' tem primeira cena divulgada em festival na França

Outra revelação do estúdio foi o vilão do novo filme , Lilypad, um tablet . A participação de Lilypad, na história não foi detalhada, mas espera-se uma disputa entre brinquedos e dispositivos com tela, algo que envolve muitas crianças nos dias atuais.

No enredo do filme, o tablet é inteligente e tem uma percepção do que é melhor para Bonnie, a criança da saga. Ele fará um contraste com os brinquedos.



Outra novidade é a volta de Joan Cusack, a voz original de Jessie, uma das personagens clássicas da história. No Brasil, a voz do personagem era da dubladora Mabel Cezar, mas ainda não se sabe se ela irá retornar para o novo filme.



Toy Story: Uma franquia de sucesso

"Toy Story 5" foi anunciado em fevereiro de 2023, e dará continuidade à história, que teve seu primeiro lançamento em 1995. O quarto e até então último filme da franquia foi lançado em 2019. A história mostra brinquedos que adquirem consciência quando seus donos não estão olhando.



A franquia é o maior sucesso da Pixar, com os filmes "Toy Story 3" e "Toy Story 4" ultrapassando a casa de um bilhão de dólares em bilheteria.