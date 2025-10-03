4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

É tradição em muitas famílias presentear filhos, sobrinhos e netos no Dia das Crianças. As opções são variadas e vão desde brinquedos e roupas até passeios em família. No entanto, além dessas escolhas comuns, os livros também se destacam como uma ótima alternativa para comemorar a data, pois unem diversão, aprendizado e estímulo à imaginação. “Datas como essa são uma oportunidade para incentivar o interesse pela leitura nas crianças, mostrando que livros também podem ser tão legais quanto jogos e outros itens materiais”, afirma Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica do Coletivo Leitor. “Sabemos os inúmeros benefícios da leitura na vida das pessoas, então é fundamental que esse hábito seja desenvolvido desde a infância”, acrescenta.

Os livros também ajudam os pequenos a conhecerem o desconhecido, abrindo portas para novos mundos, culturas e ideias. “As crianças são naturalmente curiosas e gostam de descobrir e entender o mundo à sua volta. Por meio da leitura, elas podem se deparar com novos sentimentos, realidades e entender como pessoas e personagens reagem diante de situações que elas ainda não viveram”, explica Leticia Dallacqua, do time Editorial de Leiturinha, editora e clube de assinatura de livros infantojuvenis. Essa experiência amplia o conhecimento e contribui para a formação de um olhar mais curioso e criativo sobre a vida. “Por isso, presenteá-las com livros, pode, inclusive, ajudar no desenvolvimento da empatia, solidariedade, compaixão e de outros sentimentos nobres — ao se deparar com as histórias e trajetórias das personagens”, ressalta. Para ajudar na escolha de livros infantis, selecionamos 4 obras que darão excelentes presentes de Dia das Crianças. Confira! 1. Como educar seu cãozinho A obra de Alexandre Rossi e Mauricio de Sousa mostra como as crianças podem educar seus animais de estimação com amor e técnicas eficazes. Permeado por ilustrações da Turma da Mônica e com linguagem simples, o livro explica como estabelecer regras claras, ensiná-las com gentileza e recompensar o pet pelos comportamentos corretos.