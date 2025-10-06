Mês das Crianças no Shopping Del Paseo: diversão, cor e magia até novembro

Diversão garantida para as crianças em Fortaleza: CidadeColorir e teatro infantil no Shopping Del Paseo

O Dia das Crianças é só o começo! O Shopping Del Paseo preparou uma programação especial que transforma todo o mês em festa para a criançada e suas famílias. Até 09 de novembro, o shopping recebe a CidadeColorir, um espaço interativo cheio de tecnologia, arte e brincadeiras que promete encantar todas as idades.



CidadeColorir no Del Paseo



Localizada no Piso L3 do Shopping Del Paseo, a atração reúne:

