Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mês das Crianças no Shopping Del Paseo: diversão, cor e magia até novembro
Del Paseo

Mês das Crianças no Shopping Del Paseo: diversão, cor e magia até novembro

Diversão garantida para as crianças em Fortaleza: CidadeColorir e teatro infantil no Shopping Del Paseo
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

O Dia das Crianças é só o começo! O Shopping Del Paseo preparou uma programação especial que transforma todo o mês em festa para a criançada e suas famílias. Até 09 de novembro, o shopping recebe a CidadeColorir, um espaço interativo cheio de tecnologia, arte e brincadeiras que promete encantar todas as idades.

CidadeColorir no Del Paseo


Localizada no Piso L3 do Shopping Del Paseo, a atração reúne:

  • Piscina de bolinhas gigante
  • Jogos em tamanho real
  • Telas digitais e experiências interativas
  • Casinha para pintar
  • Oficinas sensorais com tintas e cores

 

Tudo pensado para estimular a criatividade das crianças e proporcionar momentos inesquecíveis em família.

 

AnimaDel: teatro infantil gratuito no fim de semana


Além da CidadeColorir, o shopping recebe o AnimaDel, uma programação cultural com espetáculos infantis de teatro. As apresentações são gratuitas, sempre aos sábados e domingos, às 17h, na Praça de Alimentação do Del Paseo.


Cada visita é uma nova oportunidade de brincar, criar e se encantar. Em outubro e novembro, a melhor programação infantil em Fortaleza está no Shopping Del Paseo. Leve sua família para viver momentos de cor, magia e diversão.

 

Serviço – CidadeColorir e AnimaDel no Shopping Del Paseo


Local: Shopping Del Paseo – Piso L3 e Praça de Alimentação
Até 09 de novembro
Teatro infantil: sábados e domingos, às 17h
Entrada gratuita para o AnimaDel


Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Del Paseo
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar