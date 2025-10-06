Mês das Crianças no Shopping Del Paseo: diversão, cor e magia até novembro

Mês das Crianças no Shopping Del Paseo: diversão, cor e magia até novembroDiversão garantida para as crianças em Fortaleza: CidadeColorir e teatro infantil no Shopping Del Paseo
O Dia das Crianças é só o começo! O Shopping Del Paseo preparou uma programação especial que transforma todo o mês em festa para a criançada e suas famílias. Até 09 de novembro, o shopping recebe a CidadeColorir, um espaço interativo cheio de tecnologia, arte e brincadeiras que promete encantar todas as idades.
CidadeColorir no Del Paseo
Localizada no Piso L3 do Shopping Del Paseo, a atração reúne:
- Piscina de bolinhas gigante
- Jogos em tamanho real
- Telas digitais e experiências interativas
- Casinha para pintar
- Oficinas sensorais com tintas e cores
Tudo pensado para estimular a criatividade das crianças e proporcionar momentos inesquecíveis em família.
AnimaDel: teatro infantil gratuito no fim de semana
Além da CidadeColorir, o shopping recebe o AnimaDel, uma programação cultural com espetáculos infantis de teatro. As apresentações são gratuitas, sempre aos sábados e domingos, às 17h, na Praça de Alimentação do Del Paseo.
Cada visita é uma nova oportunidade de brincar, criar e se encantar. Em outubro e novembro, a melhor programação infantil em Fortaleza está no Shopping Del Paseo. Leve sua família para viver momentos de cor, magia e diversão.
Serviço – CidadeColorir e AnimaDel no Shopping Del Paseo
Local: Shopping Del Paseo – Piso L3 e Praça de Alimentação
Até 09 de novembro
Teatro infantil: sábados e domingos, às 17h
Entrada gratuita para o AnimaDel