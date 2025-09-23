Têxtil cresce, mas enfrenta concorrência externa, diz Abit

Setor se reúne nas feiras Maquintex+Signs+Pack&Graph, no Centro de Eventos do Ceará / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

A indústria têxtil e de confecção brasileira vive um momento de contrastes: cresce em produção, emprego e estabilidade de preços, mas sofre com o avanço das importações e os altos custos internos.

O evento tem como foco as novas demandas de mercado e o potencial do Nordeste como polo de inovação e expansão econômica. A programação inclui a exposição de produtos, áreas de talk, a quinta edição do Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo (Cambea) e atrações que vão de desfiles a workshops. Entre os destaques da edição estão a expectativa de movimentação de R$ 600 milhões em negócios, aumento de 15% do público, superando os 15 mil da última edição.