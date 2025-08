Ceará gerou 25.812 empregos formais no primeiro semestre de 2025

O saldo foi positivo para os postos de trabalho gerados no primeiro semestre de 2025 no Ceará. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 25.812 empregos formais no Estado.

Dentro do recorte no período, foram 276.782 pessoas contratadas e 258.405 desligamentos. Apesar do alto número, o saldo ficou abaixo dos 31.620 empregos gerados no primeiro semestre de 2024.