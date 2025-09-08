Governo quer atrair indústria calçadista e de confecção para o município de Graça

Vista aérea do município de Graça, a 305 km de Fortaleza / Crédito: Júnior Sanxo/Prefeitura de Graça

O governo do Ceará e o município de Graça, a 305 km de Fortaleza, estão articulando a atração de indústrias dos segmentos de confecção e calçados, tendo como base a força desses setores na região conhecida como Sertão de Sobral. O tema foi abordado durante reunião entre a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), a Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), além da Prefeitura de Graça.