Governo quer atrair indústria calçadista e de confecção para o município de Graça

Governo quer atrair indústria calçadista e de confecção para o município de GraçaIdeia é aproveitar potencial de polos vizinhos para movimentar economia da cidade da região conhecida como Sertão de Sobral
O governo do Ceará e o município de Graça, a 305 km de Fortaleza, estão articulando a atração de indústrias dos segmentos de confecção e calçados, tendo como base a força desses setores na região conhecida como Sertão de Sobral.
O tema foi abordado durante reunião entre a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), a Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), além da Prefeitura de Graça.
Leia mais
De acordo com a secretária executiva da Indústria da SDE, Brígida Miola, é possível “aproveitar a proximidade com municípios como Sobral, que já possuem um polo industrial consolidado nesses segmentos. Essa sinergia facilitaria a atração de empresas que já fazem parte da mesma cadeia produtiva”.
Para a secretária, a disponibilidade de mão de obra capacitada e de escolas profissionalizantes no município pode ser “um fator decisivo para indústrias que demandam um grande número de trabalhadores”.
Já o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do município, Ernande Sérgio, ressaltou que a grande meta da atração de indústrias desses segmentos é a geração de empregos em um município com cerca de 3,8 mil habitantes e marcado pela agricultura de subsistência e pelo turismo.
“A implantação de indústrias é vista como o meio mais eficaz para impulsionar o desenvolvimento econômico”, defendeu ele, que acrescentou a importância da construção de um galpão industrial no município, por meio da SDE e da Adece.
“Essa estrutura é uma das exigências para que as indústrias possam se instalar na cidade. A expectativa é que, com esse apoio, o projeto possa se tornar realidade e trazer um novo ciclo de crescimento para Graça”, concluiu.
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado