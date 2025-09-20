Tarifaço EUA: Governo do Ceará libera "socorro" para 2 empresas

Governador Elmano de Freitas confirmou liberação de recursos do Estado em benefício de empresas exportadoras impactadas pelo tarifaço dos EUA / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Está confirmado o pagamento de subvenções econômicas com recursos do Tesouro Estadual para duas empresas cearenses impactadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que na próxima semana os créditos devem chegar às empresas.

“Nós terminamos a fase de cadastramento das empresas e teremos dois pagamentos na próxima semana a duas empresas que nós daremos subvenção para manter os seus contratos. Para que elas continuem a fazer suas exportações aos Estados Unidos”, afirma. Sobre a ação de compra de alimentos das exportadoras pelo governo, segundo Elmano, agora o Estado deve aproveitar o cadastramento feito, que encerrou neste sábado, 20, e entrará em contato com as empresas aptas, que devem abastecer a merenda escolar e o programa Ceará Sem Fome. “Vamos abrir os processos para aquisição dos produtos”, enfatizou.