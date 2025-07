Trabalhadores do setor têxtil do Camboja se preocupam com tarifas de Trump

No Camboja, que produz roupas de baixo custo para marcas internacionais, os trabalhadores do setor de vestuário temem que a sobretaxa alfandegária anunciada por Donald Trump resulte em perda de empregos e cortes salariais.

O vice-primeiro-ministro do Camboja, Sun Chanthol, pediu às empresas do país que "permaneçam calmas" e expressou confiança na capacidade do governo de "proteger" os interesses nacionais.

Os Estados Unidos foram o maior mercado para os produtos fabricados no Camboja no ano passado, com um valor de quase 10 bilhões de dólares (54 bilhões de reais na cotação atual), ou 40% do total das exportações, bem à frente do Vietnã e da China, de acordo com dados oficiais de Phnom Penh.

"Quero que as tarifas caiam ainda mais", disse Sreymom, uma trabalhadora grávida de 28 anos, 11 deles trabalhando em fábricas têxteis.