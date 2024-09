BNB quer dobrar financiamento com foco no comércio exterior no Ceará

Atualmente, são aplicados cerca de R$ 100 milhões Crédito: Fábio Lima

O Banco do Nordeste (BNB) planeja dobrar os financiamentos de comércio exterior no Ceará em 2025, alcançando R$ 200 milhões. Atualmente, são aplicados cerca de R$ 100 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme explicou Eliane Brasil, superintendente estadual da instituição financeira, ao O POVO, a meta é bastante flexível, por depender do mercado, mas a expectativa é que esse número aumente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Hoje em dia estamos em um patamar infinitamente inferior ao que pretendemos alcançar aqui no Ceará, considerando o potencial do Estado, o nível de exportação e a franca expansão do nosso porto (do Pecém)."

Quais setores se destacam na exportação? Além disso, afirmou que os setores que mais se destacam para a exportação continuam sendo a castanha e as frutas. No que diz respeito à importação, é observado um volume muito grande de placas solares devido ao crescimento do número de usinas, com demanda para máquinas e equipamentos. Nas linhas de crédito, a importação é por meio do capital de giro, sendo que são realizadas sob a modalidade de pagamento à vista e, depois, refinanciadas sob a modalidade de pagamento a prazo. Para a exportação, existem dois caminhos: Nota de Crédito à Exportação (NCE) e Cédula de Crédito à Exportação (CCE).

Neste caso, o banco custeia, também por capital de giro, a aquisição de insumos, matérias-primas e outros recursos destinados à produção da mercadoria para exportação, bem como a comercialização dos produtos com os compradores no exterior. Tendências e desafios do setor Durante o evento, a gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e colunista do O POVO+, Karina Frota, também comentou sobre as tendências e desafios do setor. Para ela, o mercado muda em uma velocidade muito grande e é preciso estar cada vez mais à frente, preparado para essas mudanças.