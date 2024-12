Acordo Mercosul-UE pode gerar até 300 mil empregos no setor têxtil em 10 anos, prevê Abit

A celebração do acordo entre Mercosul e União Europeia é uma "oportunidade histórica" para o desenvolvimento do Brasil e que pode gerar até 300 mil empregos formais no setor da indústria têxtil e de confecção do País, celebra, em nota, a Abit, associação representativa do setor.

A Abit destaca que, com o acordo, serão eliminadas tarifas para 97% de bens manufaturados no comércio entre os dois blocos. Isso, diz a associação, tende a aumentar investimentos e puxar para cima a produção do setor no País, além de enfrentar a concorrência de importados no mercado interno.