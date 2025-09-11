Operação contra importações irregulares cumpre 27 mandados em quatro cidades do Ceará

Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú e Salvador. Há ainda diligências na cidade de Barueri/SP e no recinto alfandegário do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Operação Snooker, da Polícia Federal, cumpre, nesta quinta-feira, 11, 27 mandados de busca e apreensão em quatro cidades cearenses e uma na Bahia, contra esquema de importações irregulares. Comércio de produtos chineses e de pratas são os segmentos alvos da investigação. Houve bloqueio de valores e bens que somam R$ 40 milhões.

Ação acontece em conjunto com a Corregedoria da Receita Federal e mira em crimes de corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro.

Investigações apontam que, entre 2020 e 2025, agentes públicos e empresários atuaram de forma articulada para fraudar a fiscalização aduaneira.

Um núcle do do grupo criminoso seria voltado a produtos chineses e outro à entrada irregular de prata, que eram classificadas como bijuteiras, reduzindo cargas tributárias.

De acordo com a PF, os investigados utilizaram de empresas de fachadas, interpostas pessoas (laranjas) e da utilização de criptoativos em valores milionários para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as práticas criminosas.