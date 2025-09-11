Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação contra importações irregulares cumpre 27 mandados em quatro cidades do Ceará

Operação contra importações irregulares mira comércio de produtos chineses e prata

Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú e Salvador. Há ainda diligências na cidade de Barueri/SP e no recinto alfandegário do Aeroporto Internacional Pinto Martins.
Sara Oliveira
Operação Snooker, da Polícia Federal, cumpre, nesta quinta-feira, 11, 27 mandados de busca e apreensão em quatro cidades cearenses e uma na Bahia, contra esquema de importações irregulares. Comércio de produtos chineses e de pratas são os segmentos alvos da investigação. Houve bloqueio de valores e bens que somam R$ 40 milhões.  

Mandados estão sendo cumpridos em Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú e Salvador. Há ainda diligências na cidade de Barueri/SP e no recinto alfandegário do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Ação acontece em conjunto com a Corregedoria da Receita Federal e mira em crimes de corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro.

Investigações apontam que, entre 2020 e 2025, agentes públicos e empresários atuaram de forma articulada para fraudar a fiscalização aduaneira.

Um núcle do do grupo criminoso seria voltado a produtos chineses e outro à entrada irregular de prata, que eram classificadas como bijuteiras, reduzindo cargas tributárias. 

De acordo com a PF, os investigados utilizaram de empresas de fachadas, interpostas pessoas (laranjas) e da utilização de criptoativos em valores milionários para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as práticas criminosas.

 

