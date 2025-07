Tarifaço: Elmano confirma plano de compra de pescado e castanha pelo Estado

Produtos devem ser usados na merenda escolar e em refeições nos equipamentos públicos cearenses. Governador vai ter reunião hoje com secretários e tenta agenda com Geraldo Alckmin até domingo para alinhar estratégias

Elmano contou também que terá uma reunião ainda nesta quinta-feira, 31, com os secretários estaduais da Casa Civil, Chagas Vieira, e da Fazenda, Fabrízio Gomes. O objetivo é alinhar a estratégia local.

Mais um produto citado por Elmano que pode fazer parte da merenda escolar ou das universidades é a castanha de caju. A menção tem a mesma explicação do pescado, vide o peso da castanha nas exportações locais.

Desde o início, o pescado exportado pelo Ceará para os Estados Unidos estava entre as principais preocupações do governador. Os produtos estão entre os de maior peso na balança comercial cearense e os efeitos sobre a cadeia produtiva podem ser severos.

Isso porque o governador busca uma agenda com Geraldo Alckmin, vice-presidente e titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), até o próximo domingo.

“No que diz respeito à relação comercial com países, você não faz negociação com estados isoladamente. Vamos saber que medidas o governo brasileiro vai adotar e vamos ter garantias de que a economia cearense esteja incluída dentro dessas medidas”, afirmou.