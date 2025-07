Supersafra de coco e mais de 1,8 mil produtores sentirão tarifaço no CE, diz associação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela destaca que a taxação de 50%, que entra em vigor no dia 6 de agosto, pode chegar à ponta. Em um raio de aproximadamente 150 km (de Paraipaba), são pelo mais de 1,7 mil a 1,8 mil produtores.

“É um desastre. Vai impactar o pequeno produtor lá na ponta com a queda no preço. Com os contratos de exportação, eu pagava R$ 1,80 por 1 litro de água de coco. Agora, é esperar que esse preço fique em R$ 1,20, mas já tem gente pagando R$ 1 só pela crise e assim não banca o custo de produção”, aponta.

Segundo ela, o momento do anúncio da tarifação foi o pior possível, pois há uma supersafra sendo colhida.

Isso faz com que, mesmo com as exportações em alta, ainda haja coco cobrando no Ceará. A proporção é comparável ao período de seca extrema ocorrido na década passada, última crise enfrentada pelo setor.