Em reunião com secretários, Elmano apresenta pesquisa, faz cobranças e mostra animação

/ Crédito: Divulgação/Governo do Ceará

Em reunião na residência oficial na manhã do sábado passado, 26, o governador Elmano de Freitas (PT) fez balanço dos dois anos e meio de gestão, cobrou resultados das secretarias e buscou transmitir animação à equipe do primeiro escalão com o que foi realizado até agora.

Um ponto ao qual Elmano deu ênfase foi ao apresentar os números referentes à economia do Ceará. O governador mostrou que o Estado atingiu o menor índice de dívida consolidada líquida em 14 anos. O petista não escondeu a empolgação.