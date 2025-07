Após anúncio de Trump, Elmano diz que vai anunciar medidas até segunda-feira, 4

Elmano de Freitas (PT) prega cautela e diálogo na relação do Brasil com os Estados Unidos / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Até, no máximo, segunda-feira, 4 de agosto, o governador de Ceará, Elmano de Freitas (PT), vai anunciar medidas para a proteção dos empregos e empresas cearenses, a depender do que for divulgado, no dia 1º de agosto, sobre a ameaça de Donald Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros. A afirmação ao O POVO foi realizada durante inauguração de Areninha em Aquiraz, na localidade de Lagoa Encantada, território do povo Jenipapo-Kanindé. Para ele, é preciso esperar o presidente dos Estados Unidos.