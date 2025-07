Elmano quer fim das obras do VLT Castelão antes da Copa do Mundo Feminina

A obra será conectada à estação Expedicionários / Crédito: FCO FONTENELE

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), quer a finalização das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da nova linha Aeroporto-Castelão antes da Copa do Mundo Feminina, que terá Fortaleza como uma das sedes entre junho e julho de 2027. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira, 24 de julho, e a previsão é de concluir em até 24 meses (dois anos). Este trecho expande uma rota que já está em construção, e que vai da estação Expedicionários até o terminal internacional Pinto Martins.

Outro ponto é que a extensão da linha será 2,7 km em elevado e 2,4 km em nível. O secretário da Infraestrutura, Hélio Winston, ressaltou a importância de se ter um alcance crescente da malha metroviária do Estado. “Vamos chegar aos 100 km de malha metroviária com as novas obras, sendo a maior do Nordeste. Isso quem ganha é a população.” Por outro lado, o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro relembrou que a iniciativa de se criar esta linha foi peça chave na escolha de Fortaleza como cidade-sede para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

“Nós tivemos o privilégio de anunciar essa licitação e isso foi fundamental para que fôssemos escolhidos. Apenas o Maracanã, no Rio de Janeiro, e a Arena Itaquera, em São Paulo, também possuem essa opção de mobilidade”, disse. Impacto do VLT em Fortaleza Com capacidade de 360 passageiros por VLT, as duas novas estações estarão diretamente ligadas a sete bairros de Fortaleza, além de englobar indiretamente outros 37 bairros da cidade e outros municípios da Região Metropolitana como Caucaia, Maracanaú e Pacatuba. A expectativa é de atender 35 mil pessoas por dia. Isso porque também será conectada à estação Expedicionários, permitindo a integração com bairros como Parangaba, Montese, Aldeota, Papicu e Mucuripe.