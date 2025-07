Elmano diz que setor de pescado está entre maiores preocupações no Ceará

Ele falou após reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira, 29

Ele falou em coletiva de imprensa após reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira, 29 de julho, em Brasília.

O setor de pescados cearense, maior produtor do segmento no País, em que 30% do que exporta vai os Estados Unidos , está entre as maiores preocupações no Ceará, segundo o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) , sobre o tarifaço de 50% prometido por Donald Trump, a partir de 1º de agosto, aos produtos brasileiros.

Em relação ao resultado da reunião com Alckmin, Elmano detalhou que o Ceará entregou um conjunto de sugestões de medidas ao Governo Federal, com apoio dos dados do Observatório da Indústria da Federação da Indústria do Estado (Fiec).

O aço produzido localmente, porém, já convive com uma taxa de 50%. Além disso, a ArcelorMittal, grupo que atua com uma unidade no Pecém, tem fábrica nos Estados Unidos, o que mitigaria os efeitos.

No médio prazo, o gestor fala das empresas que produzem equipamentos para parques eólicos, cujo impacto é calculado sobretudo no planejamento estratégico das companhias.

Até então, a três dias do tarifaço, o gestor diz que é preciso buscar o “diálogo e a negociação” com o governo de Trump.

“Temos que trabalhar e é isso que vim sugerir... Um grupo com Sefaz (Secretaria da Fazenda do Ceará), Procuradoria (Geral do Estado), com Fiec, Faec (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará), para, analisando possibilidades de cenários, que medidas poderiam ser adotadas em cenário A, cenário B, cenário C.”

Conforme Elmano, não interessa uma negociação perde-perde e sim ganha-ganha. “Nós, do Governo do Estado do Ceará, vamos apoiar todos os setores que, de alguma maneira, exportam para os Estados Unidos”, complementou.

