Média de tarifas dos produtos do Brasil é de 2% antes de tarifaço de Trump

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Josilmar Cordenonssi, economista e doutor em Administração, avalia que, mesmo com a lista de exceções, o cenário continua adverso, já que a média de tarifas enfrentadas pelos produtos brasileiros é de 2%, ou seja, o patamar sobe em cinco vezes a partir de 6 de agosto.

Ele ainda destaca o papel de pressão exercido pelos empresários dos EUA, que defenderam seus interesses na importação de produtos brasileiros. O que pode continuar sendo uma estratégia a ser explorada, já que o teor da lista de exceções revela a ideia protecionista da medida.

"Não dá para negociar quando a moeda de troca exigida é a interferência no sistema de Justiça com o perdão ao (ex-presidente) Jair Bolsonaro. Mas dá para tentar negociar indiretamente, através do setor privado americano que compra os nossos produtos, que eles pressionem", pontua.

Veja lista completa dos 694 produtos isentos da taxa de 50%, segundo a Casa Branca:

