Principais produtos do Ceará que dependem dos EUA são taxados em 50%; veja lista

A concentração da pauta exportadora destinada aos EUA faz com que o Estado seja atingindo em cheio em itens advindos do pescado , das frutas, pás eólicas, rochas ornamentais, ceras vegetais, coco, castanhas de caju e calçados.

Dos oito principais produtos do Ceará com maior dependência das compras dos Estados Unidos, apenas um segmento ficou isento da taxação de 50% confirmada pelo presidente Donald Trump, o das rochas.

Veja ao fim desta matéria a lista com os 694 itens isentos pelos EUA

Para se ter ideia, no balanço das exportações do primeiro semestre de 2025, o Ceará exportou para os norte-americanos cerca de US$ 556,7 milhões, dos US$ 1,7 bilhão registrados em comercializações para fora do país. Foi o segundo maior valor da série histórica iniciada em 1997.

Além disso, é o nono maior volume de exportações dentre as unidades federativas para os EUA, representando 2,8% das exportações nacionais ao país.

Os números compilados pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), evidenciam que 51,9% das vendas para fora do Estado são para lá.