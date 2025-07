Trump assina decreto e oficializa tarifas de 50% para o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 30 de julho, o decreto que oficializa as tarifas de 50% para os produtos do Brasil que entrarem no país norte-americano.

Em texto, a Casa Branca alega emergência nacional. O governo de Trump frisa no documento divulgado que a medida é uma forma de lidar com práticas, políticas públicas e ações do governo do Brasil.

Acrescenta que o movimento do governo brasileiro constitui ainda uma ameaça inusual e extraordinária à segurança nacional, à política externa e extraordinária à economia dos Estados Unidos.

“A Ordem considera que a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo governo do Brasil contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil”, divulgou a Casa Branca.

