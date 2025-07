MP exige energia renovável nova em ZPEs e pode impulsionar projetos no Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

Empresas que desejam se instalar em Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) precisarão, a partir de agora, utilizar exclusivamente energia gerada por fontes renováveis que ainda não estavam em operação até julho deste ano.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A determinação consta na Medida Provisória nº 1.307, publicada em 18 de julho de 2025 no Diário Oficial da União. A mudança pode influenciar diretamente projetos no Ceará, Estado que já abriga uma das principais ZPEs do País e é apontado por estudos técnicos como potencial líder da transição energética nacional.