Dois homens são presos por furtos de fios e de energia elétrica em Fortaleza

Dois homens foram presos nessa sexta-feira, 18, suspeitos de furtarem cabos de fios no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza . A dupla foi capturada em flagrante e, para disfarçar ação, utilizava fardamento de uma empresa provedora de internet, mesmo sem trabalhar no estabelecimento.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as prisões aconteceram durante a Operação Celare, deflagrada por meio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol).

O suspeitos foram identificados durante diligências realizadas por uma equipe do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), e foram encontrados no momento em que desencapavam diversos metros de fios.

Os homens usavam a farda de uma empresa provedora de internet, mas ainda no local da abordagem os policiais identificaram que os indíviduos não eram funcionários do estabelecimento.

A dupla foi identificada como sendo um homem de 33 anos e outro de 47. Esse último, conforme a SSPDS, possui "uma extensa ficha de antecedentes criminais, com passagens por crimes de direção perigosa, crime contra a fé pública, crimes previstos no estatuto do menor, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito".