Movimentação no Porto do Pecém cresce 10% no primeiro semestre de 2025

A movimentação de cargas do Porto do Pecém cresceu 10% no primeiro semestre de 2025 em comparação com igual período do ano passado. Ao todo, foram 9,9 milhões de toneladas contra as 8,9 milhões de 2024.

“Esse resultado destaca o papel estratégico do Pecém como terminal multicargas, com capacidade para operar granéis sólidos, granéis líquidos, contêineres e cargas gerais em seus 10 berços de atracação”, informou a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A.), nas redes sociais.