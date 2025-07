Cerne e Senai farão estudo para atrair data centers ao Nordeste e evitar 'curtailments'

O Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne ) e o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER) vão realizar um estudo com objetivo de atrair data centers para o Nordeste. A ideia é diversificar a demanda das indústrias de energia eólica da região, em meio às perdas causadas pelos chamados curtailments do governo.

"Nós estamos vivendo um período em que atingimos um superávit bastante significativo de energia na região do Brasil Equatorial, que vai de Pernambuco até o Amapá, incluindo o Rio Grande do Norte, o Ceará e o Piauí", disse em nota o chairman do Cerne e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

O tema foi discutido esta semana em reunião fechada promovida pelo Cerne com executivos, investidores e especialistas do setor de data centers e inteligência artificial do Brasil e da Coreia do Sul. O encontro foi realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, e outros semelhantes são previstos com representantes de gigantes do setor de tecnologia da China e dos Estados Unidos, informaram as entidades.

"Já que o Sistema não consegue absorver toda a energia que a gente é capaz de gerar, e ainda tem o offshore para entrar, nós temos que começar a conectar novos consumos de grande escala para a região. Isso inclui data centers, plantas de hidrogênio e todo tipo de energia verde", acrescentou Prates. "Nós estamos buscando novos mercados para a nossa energia, e isso é urgente."