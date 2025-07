Ceará tem condições de protagonismo na transição energética, aponta estudo

Infraestrutura do Cipp é destacada no estudo / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará está apto a ser protagonista da transição energética no Brasil, atesta o estudo Farol da Economia Cearense. O documento, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), destaca a infraestrutura já instalada e a vocação logística e energética como principais vantagens. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na lista de equipamentos que reforçam essa identidade reconhecida internacionalmente estão o Porto do Pecém e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. O terminal segue o modelo porto-indústria e abriga um polo diverso, com destaque para os empreendimentos de energia.