Empresa é selecionada para infraestrutura elétrica do Complexo do Pecém

O resultado parcial do processo de licitação para a implantação de infraestrutura de conexão elétrica no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) foi divulgado, com a seleção da empresa Grid Power Solutions.

No entanto, é necessário passar pelo prazo recursal para oficializar a decisão. A medida foi publicada nesta quinta-feira, 17 de julho, no Diário Oficial do Estado (DOE), pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE).