Conselho Nacional das ZPEs aprova projeto para produção de hidrogênio verde no Ceará

A usina será instalada na ZPE Ceará, que integra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no limite entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, e tem investimentos previstos da ordem de US$ 5 bilhões (pouco mais de R$ 27 bilhões) e deve gerar, apenas na fase de construção, cerca de 2.500 empregos diretos.

“Existe um cronograma da empresa (Fortescue) de, até o fim do ano, tomar a decisão definitiva sobre o investimento. Para isso, era muito importante a legislação, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e que foi sancionada pelo presidente Lula, que está abrindo a concorrência para a apresentação dos projetos pelo Ministério, para que os projetos se apresentem com direito a subsídio para a produção de hidrogênio verde”, pontuou Elmano.

“Estamos avançando bastante para ser o Ceará um grande produtor de hidrogênio verde para o País e para o mundo. Primeiro, porque a área do Ceará de ZPE é absolutamente integrada ao Porto do Pecém e a área que foi reservada para a produção de hidrogênio verde está dentro da nossa grande área de ZPE”, exaltou.

“A garantia de que nós temos com a aprovação do Conselho das ZPEs é a de que a empresa pode ir lá fazer seu investimento, sabendo que, no caso do Porto do Pecém, nós já temos o licenciamento ambiental aprovado de toda a área definida para o hidrogênio verde”, ressaltou o governador”.

Transnordestina

Na ocasião, Elmano de Freitas também citou encontro que teve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, em que foi reafirmado compromisso de conclusão, até o fim de 2026, do ramal Pecém da ferrovia Transnordestina, ligando o porto cearense ao município de Salgueiro (PE).

A conclusão do ramal garante, por tabela, a conexão entre o Porto do Pecém e o município de Eliseu Martins (PI), na chamada região do Matopiba, nova fronteira de produção de grãos do País. Além da Transnordestina, Elmano citou outra obra demandada pelo Estado ao governo federal.