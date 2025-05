EDF assina pré-contrato para produção de hidrogênio verde no Pecém

Presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, durante assinatura de pré-contrato com a EDF de projeto para a produção de hidrogênio verde / Crédito: Governo do Ceará/Divulgação

A EDF, filial brasileira do grupo francês Électricité de France, assinou pré-contrato com o Governo do Ceará para instalar um projeto industrial voltado à produção de hidrogênio verde no Complexo do Pecém. A parceria foi formalizada durante a World Hydrogen 2025, a maior feira de hidrogênio do mundo, que está ocorrendo na cidade de Roterdã, na Holanda. Este é o sétimo pré-contrato assinado para o hub de hidrogênio verde no Ceará.