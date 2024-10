Edital para ampliar Porto do Pecém sai nesta quarta, diz governador

Porto do Pecém passará por ampliação para se preparar para receber o hub de hidrogênio verde Crédito: AURÉLIO ALVES

O edital da licitação que permite a ampliação do Porto do Pecém, no Ceará, e a realização de intervenções na ordem de R$ 675 bilhões sairá nesta quarta-feira, 23 de outubro. O objetivo é garantir sobretudo o hub de hidrogênio verde (H2V). As informações foram confirmadas pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em live semanal no Instagram. Ele disse que a reunião no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) ocorreu no período da manhã.