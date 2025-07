Lula inaugura trecho da Transnordestina e anuncia mais R$ 1,4 bi para obras

A liberação dos recursos deve ser destinada para os últimos 97 km da fase 1 do projeto que ainda faltam ser contratados. Do total a ser anunciado hoje, R$ 600 milhões serão liberados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) nos próximos meses e R$ 816 milhões a partir do leilão de desinvestimento e liquidação do Fundo de Investimento do Nordeste (Finor).

O total de estrutura concluída corresponde a 676 km dos 1.206 km totais da ferrovia. A distância envolve as cidades do Piauí, desde Paes Landim, até Acopiara, no Ceará - passando por Missão Velha, onde Lula irá visitar.

Hoje, a TLSA contabiliza 75% de conclusão para a fase 1 do projeto, que corresponde ao percurso entre o município de Paes Landim (PI) ao Porto do Pecém (Ceará). Esta etapa deve ser finalizada até 2027.

Com mais R$ 1,4 bilhão anunciados hoje, Lula corresponde à expectativa da Transnordestina Logística SA (TLSA), responsável pelo projeto da ferrovia, que estimava para o segundo semestre a assinatura do último trecho, que corresponde aos lotes 9 e 10 do empreendimento.

Em nota, a Presidência da República destaca que o impacto estimado para o Produto Interno Bruto do Semiárido chega a R$ 7 bilhões e recorda que os aportes públicos foram retomados em 2023, após paralisação em 2017 "em função da suspensão de repasses de recursos determinada pelo Tribunal de Contas da União" e uma retomada com recursos privados em 2020.

“A visita do presidente Lula ao trecho de Missão Velha marca um momento simbólico de um projeto transformador para o Nordeste. Esse trecho integra o Lote 1 da Transnordestina, que já foi entregue com total conformidade técnica e dentro do cronograma. A obra segue avançando com ritmo acelerado: os trechos 1, 2 e 3 foram concluídos e entregues”, detalha Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura.

No cronograma atual, acrescenta a TLSA, “a ferrovia está sendo preparada para iniciar sua operação já no final de 2025 em uma fase de comissionamento, com os primeiros transportes de cargas - especialmente soja, farelo de soja, milho e calcário – a partir do Terminal Intermodal de Cargas do Piauí até a região centro sul do Ceará e algumas regiões de Pernambuco”.

Ferrovia se tornou atrativo para a economia do Nordeste

Desde a nova retomada do projeto, há cerca de três anos, o empreendimento foi alvo de R$ 4 bilhões em contratos assinados e vem atraindo novos investimentos, como os portos secos. O impacto da Transnordestina chega a 47,9% da população do Nordeste em uma área na qual são gerados 40,9% do Produto Interno Bruto (PIB) nordestino.

Quixeramobim, a 212,5 km de Fortaleza, tem o projeto de porto seco mais avançado. O projeto é capitaneado pela Value Global e teve a pedra fundamental lançada no início de julho. Ao todo, o investimento soma R$ 1 bilhão para a infraestrutura.