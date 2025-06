Arce suspende atendimento ao consumidor no Ceará após bloqueio de verbas

A medida está relacionada a cortes orçamentários determinados pelo Decreto nº 12.477, de 30 de maio de 2025 / Crédito: FCO FONTENELE

A partir de 1º de julho, usuários da Enel no Ceará não poderão mais registrar reclamações ou abrir processos administrativos por meio da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). A medida foi comunicada oficialmente pela própria Arce e decorre de um contingenciamento orçamentário imposto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pelos contratos de descentralização dos serviços.

De acordo com nota divulgada pela Arce, a suspensão dos atendimentos telefônico e presencial ocorre por determinação da Aneel e atinge os serviços da Ouvidoria, responsáveis por receber reclamações de consumidores e mediar conflitos com as distribuidoras. Durante o período, os consumidores deverão entrar em contato diretamente com a Aneel, por meio do telefone 167 ou pelo site oficial www.gov.br/aneel.