Aneel aprova alta tarifária média de 3,61% para consumidores da Energisa Minas Rio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 17, o Reajuste Tarifário Anual da Energisa Minas Rio, com alta média de 3,61% para os consumidores. O novo patamar passa a vigorar a partir do próximo dia 22 de junho.

No balanço do reajuste, os encargos setoriais, custos com a compra de energia, distribuição e componentes financeiros apresentaram aumento. Por outro lado, o custo com transporte diminuiu.

A Energisa Minas Rio é sediada na cidade de Cataguases (MG) e atende aproximadamente 613 mil unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 1,34 bilhão.