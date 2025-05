Enel Américas tem lucro líquido aos acionistas de US$ 245 mi no 1º trimestre (-31,7% em 1 ano)

Segundo a empresa, em comunicado aos investidores, o resultado reflete a contribuição das operações de geração e distribuição de energia do Peru, cuja venda foi concretizada no segundo trimestre do ano passado.

A Enel Américas obteve lucro líquido atribuível aos acionistas controladores de US$ 245 milhões no primeiro trimestre deste ano, redução de 31,7% em base anual de comparação.

A receita líquida alcançou US$ 3,280 bilhões, queda de 2,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, devido à menor contribuição de Brasil e Colômbia, por causa da desvalorização do real e do peso colombiano frente ao dólar. Por outro lado, houve uma maior contribuição da Argentina, principalmente no negócio de distribuição.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) do primeiro trimestre deste ano, totalizou US$ 1,007 bilhão, cifra 6,5% menor do que a observada um ano antes.

A dívida financeira do grupo alcançou US$ 2,852 bilhões, alta de 34,1% em base anual de comparação, puxada por um aumento no endividamento das distribuidoras brasileiras em São Paulo e Ceará.

Os investimentos do trimestre totalizaram US$ 406 milhões, queda de 27% ante o realizado um ano antes, com menores aportes em geração de energia no mercado brasileiro, e desvalorização cambial na Argentina, Brasil e Colômbia.