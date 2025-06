Aneel: corte de Orçamento vai reduzir drasticamente a fiscalização no setor elétrico

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quarta-feira, 18, que enviou nesta quarta ofício para o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) comunicando as medidas que a autarquia precisará tomar em função do contingenciamento e bloqueio orçamentário anunciado em maio. "O corte de orçamento da Aneel vai reduzir drasticamente a fiscalização, interromper o serviço de ouvidoria e limitar o horário de funcionamento", declarou a agência.

A redução de verba deixa a Agência com R$ 117 milhões para 2025, menos da metade dos 240 milhões pleiteados pela autarquia. Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou na semana passada, o orçamento menor prejudica para a fiscalização econômico-financeira do setor elétrico, como o monitoramento dos Encargos Setoriais dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (PDI) e Eficiência Energética (PEE) das Distribuidoras.