Enel Ceará recebe multa de R$ 28,7 milhões de agência reguladora

Distribuidora de energia segue pressionada com relação a obras mas diz ter avançado na solução de falhas / Crédito: Aurélio Alves

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) comunicou ter aplicado multa de aproximadamente R$ 28,7 milhões à Enel Distribuição Ceará, relativa a descumprimento de prazo para atendimento aos consumidores que solicitam novas ligações com aumento de carga ou necessidade de realização de obras, no período entre abril e agosto de 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em nota à imprensa, a Arce informou ainda que “entre janeiro e dezembro de 2024, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tratou 12.856 reclamações relacionadas, por diversos motivos, direcionadas à Enel Ceará”, acrescentando que já neste ano, mais precisamente até o dia 24 de abril, o total de reclamações contra a empresa chega a 4.208.

Segundo a Arce, a Enel Ceará pode recorrer da decisão, inicialmente à própria agência, e, posteriormente, à Aneel. O POVO solicitou um posicionamento da empresa sobre a multa aplicada e tão logo receba uma resposta a publicará. Multas anteriores Há pouco mais de um ano, no dia 23 de abril de 2024, a Enel Ceará já havia recebido uma multa milionária relacionada ao serviço prestado no Estado, naquela ocasião uma penalidade da ordem de R$ 10 milhões, aplicada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Estado do Ceará. O motivo da aplicação da multa, à época, havia sido a ocorrência de diversos episódios de falta de energia durante o Réveillon 2024, em diferentes regiões do Ceará, sobretudo, regiões litorâneas e turísticas. Entre os principais locais afetados estiveram as praias de Canoa Quebrada (Aracati), Icaraí (Amontada), Cumbuco (Caucaia), Flecheiras (Trairi) e Águas Belas (Cascavel).

Segundo o Decon, houve "graves prejuízos para os setores do comércio e do turismo, bem como para a população, que denunciou danos em eletrodomésticos, perda de alimentos e suspensão de atividades por conta das frequentes oscilações de energia." O órgão relatou ainda, na oportunidade, ter constatado algumas falhas na distribuição de eletricidade com duração superior a 24 horas. “Os usuários do serviço de distribuição de energia elétrica não podem ser vistos apenas em termos econômicos como meros clientes, pois estes são mais do que apenas consumidores, são titulares de direitos fundamentais”, disse o secretário-executivo do Decon, Hugo Xerez, na ocasião. Já a Enel Ceará, em nota ao O POVO, havia respondido quanto à decisão do Decon, que, "durante o Réveillon de 2024, a rede de distribuição de energia foi severamente danificada em diversos pontos do Estado em razão de fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos e descargas atmosféricas”.