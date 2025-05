Ceará registra mais de 162 mil raios apenas em 2025, aponta Enel / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O Ceará registrou mais de 162 mil descargas elétricas atmosféricas somente em 2025, de acordo com a Enel Distribuição. As informações são do Sistema de Monitoramento e Alerta que observa, entre outras ocorrências, a incidência de raios no Estado. Até o momento, o mês de março acumulou o maior número de registros em todo o Estado, com um total de 53.094 raios contabilizados entre os dias 1º e 31. Desde o início do ano, foram registradas 46.182 descargas atmosféricas em janeiro e, em abril, foram 32.914.