Taxas de juros recuam com expectativa de avanço na agenda de corte de gastos

Os juros futuros fecharam a segunda-feira, 9, em queda, definida no período da tarde, após estresse pela manhã com o que foi oficialmente divulgado da reunião entre Executivo e Legislativo sobre as medidas fiscais em alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Diante das pesadas críticas ao fato de que, de concreto, só foram apresentadas propostas pelo lado da receita, o mercado avalia que crescem as chances de avanço em medidas mais estruturais, de corte de despesas, que foram apresentadas no encontro, embora sem consenso.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,850%, de 14,920% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2027 caiu de 14,32% para 14,18%. A do DI para janeiro de 2029 cedeu de 13,73% para 13,63%.