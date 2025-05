Enel abre mais de 200 vagas para programa de estágio

Estão aptos a participar estudantes de ensino superior que estejam, ao menos, no terceiro semestre e tenham pelo menos um ano até a formatura / Crédito: FÁBIO LIMA

A Enel Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025. Ao todo, serão mais de 200 vagas distribuídas até o final do próximo ano. A oportunidade é voltada para estudantes do ensino superior, a partir do 3º semestre e com pelo menos um ano de curso restante.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Presente em 28 países, a Enel busca talentos que busquem crescer em uma empresa multinacional que trabalha a transformação energética global.