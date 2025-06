Ceará já recebeu mais de 36 mil turistas internacionais em 2025

O Aeroporto Internacional de Fortaleza teve um aumento de 4,5% no fluxo de passageiros em 2025, superando os terminais de Recife e Salvador / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará recebeu 36.207 turistas internacionais entre janeiro e maio de 2025, segundo dados da Polícia Federal, Embratur e Ministério do Turismo. Embora ainda abaixo do desempenho de 2024, quando o Estado fechou o ano com 96.882 chegadas, os números deste ano reforçam a recuperação gradual do setor. Só no mês de janeiro, foram 9.918 visitantes estrangeiros, o maior volume do ano até agora.

No mesmo período, Fortaleza se consolidou como o destino mais buscado do Nordeste no feriado de Corpus Christi, conforme as plataformas Kayak e Booking. A Capital também apareceu como a quinta cidade mais cara do Brasil para se hospedar na data, com diárias médias de R$ 665, atrás apenas de grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.

Em entrevista ao quadro Guia Econômico, da rádio O POVO CBN, a secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, afirmou que a cidade vive um momento de reconhecimento por suas estratégias e atrativos turísticos. “Fortaleza vem subindo nas posições dos buscadores. Isso nos mostra que estamos no caminho certo — seja na promoção, na divulgação ou na busca por novos atrativos para a cidade”, disse.

Ela reforçou ainda que a cidade tem buscado ser mais eficiente em suas ações. "Estamos tentando ser mais assertivos, com ações pontuais, maior qualificação e campanhas específicas. Mesmo com orçamento limitado, priorizamos presença em feiras estratégicas, parceria com o Estado e investimento em conectividade", completou Carrá.

Dados da Fraport indicam um aumento de 43% na chegada de turistas estrangeiros via aeroporto de Fortaleza até abril, com destaque para os mercados europeu e argentino. “Nosso maior mercado emissor tem sido o europeu — especialmente portugueses e, recentemente, os franceses. Isso mostra que a estratégia de voos diretos funciona”, afirmou a secretária. A partir de janeiro de 2026, Fortaleza passará a ter um voo direto para Madri, operado pela Iberia, fruto de articulação conjunta entre prefeitura, Governo do Estado e setor privado.