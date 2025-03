Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias

O orçamento anual de R$ 12 milhões para que a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) mantenha as atividades necessárias para o desenvolvimento do setor no Município não foi suficiente e parcerias fechadas nos primeiros três meses de 2025 garantem as ações da Prefeitura na área, segundo afirmou Denise Carrá , titular da pasta.

Para reverter o cenário, Carrá contou de “pelo menos 15 reuniões ao longo dos primeiros 70 dias do ano” com representantes do governo do Estado do Ceará, entidades e lideranças do setor privado e do governo federal.

As deficiências apontadas por ela se estendem até a falta de um site no qual a Setfor possa divulgar a cidade e é um dos requisitos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para selar parcerias.

"A gente tem tido aí várias reuniões, seja com o setor do turismo, o pessoal que trabalha com o turismo na cidade, setor hoteleiro, setor de bares e restaurantes, setor de eventos, escutando quais são seus desafios, quais são as potencialidades, identificando e também com as outras partes e com o governo do Estado", afirmou.

Os estudos do Observatório foram mantidos via Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) exclusivamente para o Carnaval. Nas datas futuras, a secretária disse ter conversa em curso com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), que já executa estudo semelhante.