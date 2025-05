China quer ampliar cooperação em agricultura, pesca e turismo com países insulares do Pacífico

A China manifestou disposição para fortalecer a cooperação com os países insulares do Pacífico em setores como agricultura, pesca e turismo. Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28, pelo Ministério das Relações Exteriores chinês, o ministro Wang Yi afirmou que Pequim "está disposta a implementar, junto com os países insulares, a Iniciativa para o Desenvolvimento Global".

De acordo com o governo chinês, o objetivo é acelerar negociações de acordos de livre comércio, além de apoiar o fortalecimento da capacidade policial e promover o intercâmbio cultural.