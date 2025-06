Aérea mais pontual do Aeroporto de Fortaleza transportou 137 mil passageiros

A Latam ainda reforçou o entendimento de Fortaleza como hub aéreo no Nordeste, com destaque para novas conexões internacionais, como o voos Fortaleza-Lisboa . O voo inaugurou com média de ocupação de 94%.

Hoje, a Latam opera 200 voos semanais no Aeroporto de Fortaleza, entre poucos e decolagens. O número torna a companhia a de maior operação no terminal cearense.

“Ser a mais pontual na capital cearense é o resultado de um esforço integrado das nossas equipes na busca constante por excelência operacional. Também reforça o nosso compromisso genuíno com a experiência de viagem do cliente, especialmente em um aeroporto como o de Fortaleza, onde respondemos pela maior parte dos pousos e decolagens”, destaca Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da LATAM Brasil.

Mais conexões

Com voos para 55 aeroportos no país - a maior marca da história da companhia até hoje -, a Latam se prepara para uma nova conexão no Ceará, que é o voo Fortaleza-Juazeiro do Norte, que estreia na última semana de junho.

O voo ocupa uma lacuna deixada pela Azul no início do ano e deve receber uma demanda extra devido às festas juninas e à alta temporada do meio ano.



CONHEÇA EXPANSÃO DO AEROPORTO DE FORTALEZA



