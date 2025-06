Fortaleza lidera buscas e é a 5ª cidade mais cara para viajar no Corpus Christi

O preço médio das passagens aéreas é de R$ 1.509 enquanto as diárias de hospedagem são em torno de R$ 260; confira o ranking completo

Fortaleza é o destino mais procurado do Nordeste por brasileiros que planejam aproveitar o feriado de Corpus Christi, segundo levantamento da Booking.com, plataforma de reservas de hospedagem, passagens e outros serviços de turismo. Nacionalmente, a capital cearense ocupa a quinta posição.

Outro levantamento, feito pelo buscador Kayak, mostra Fortaleza entre os 15 destinos mais buscados para voos de ida e volta em classe econômica durante o feriadão.

O preço médio das passagens aéreas é de R$ 1.509, enquanto as diárias de hospedagem são em torno de R$ 260. O custo total estimado da viagem é de R$ 1.769. Com esses valores, a Capital aparece como a quinta mais cara entre as cidades analisadas pelo ranking.

“O desempenho de Fortaleza vem sendo crescente quando avaliamos os principais feriados deste primeiro semestre. A Capital esteve, ao longo destes meses, sempre posicionada entre os dez destinos mais buscados e, neste último mês, assume as principais preferências na região Nordeste”, afirma a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá.