Fortaleza terá semana de viagens em meio a decisão na Libertadores e jogo da Série A

Após treinar pela manhã no Centro de Excelência Alcides Santos, o Tricolor do Pici viajará no período da tarde, em voo fretado, para Buenos Aires, onde enfrentará o Racing-ARG na próxima quinta-feira, 29, às 21h30min, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Para encerrar sua semana longe do território cearense, já no dia seguinte ao duelo com os argentinos, o Leão embarcará — novamente em voo fretado — para o Rio de Janeiro, onde, no domingo, 1º, irá encarar o Flamengo, às 18h30min, em partida da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Logo após o embate contra o Rubro-Negro carioca, o Tricolor retorna às Terras Alencarinas. Será nela onde os comandados de Vojvoda entrarão em campo pela última vez antes da pausa do meio do ano — quando receberão o Santos no dia 12 de junho, pela 12ª rodada da Série A.