Denise Carrá: campanha vai dar nova identidade ao turismo de Fortaleza

Secretária afirma que vai continuar com a promoção da Capital em eventos de relevância nacional e internacional

A Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) prepara para abril a nova campanha de divulgação da cidade, com a qual deve marcar presença nos principais eventos de divulgação de destinos, segundo informou Denise Carrá , titular da pasta.

"A gente já lança a campanha na maior feira da América Latina, que é WTM, em São Paulo. É uma vitrine muito importante e a gente não perde a alta estação", afirmou. O evento acontece na primeira quinzena de abril e reúne os principais atores do turismo no Continente.

Fazem parte dessa lista cidades como Paris (FRA), Lisboa (POR), Santiago (CHI), Buenos Aires (ARG), Orlando (EUA) e Miami (EUA). Mas a Itália, em especial, foi citada pela secretária como um destino no qual é interessante promover Fortaleza pela atração que o Município exerce sobre os italianos.

Perguntada sobre quais outras feitas seriam alvo da Setfor, Carrá afirmou que os eventos promocionais que acontecem em destinos com os quais Fortaleza possui conexão aérea direta têm maior atenção da secretaria.

“Fortaleza não é só porta de entrada, é um destino em si, tem várias situações aqui, vários atrativos muito interessantes em Fortaleza como um todo. É uma venda muito boa”, reforçou.

Promoção é valorizada

Das atividades desempenhadas pela secretaria municipal, o setor do turismo valoriza as campanhas de promoção e divulgação dos destinos cearenses pelo Brasil e pelo Exterior. A entrada da Capital nesta ação tradicionalmente feita pelo governo estadual foi ponto de elogio do setor produtivo da área e deve permanecer, segundo Carrá.

Na prática, o papel do poder público municipal consiste em comitivas, estantes e material promocional em feiras de turismo, além da atração de agentes viagens, formadores de opinião e representantes de governos e empresas que possam facilitar a vinda de novos turistas para Fortaleza.