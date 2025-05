Turismo: Ceará tem mais de 1,8 mil vagas de cursos gratuitos; veja lista

As oportunidades são distribuídas em 23 estados brasileiros. No Ceará são 60 vagas para três cursos diferentes

Com 1.891 vagas, sendo 60 no Ceará, o Ministério do Turismo (MTur) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão ofertando cursos presenciais gratuitos de qualificação profissional focados no setor turístico. As inscrições vão até o dia 16 de maio.

As oportunidades são distribuídas em 23 estados brasileiros. No Ceará, elas são para as capacitações em técnicas em governança em meios de hospedagem, em técnicas de recepção em meios de hospedagem e em práticas de arrumação de camas e controle de enxoval em meios de hospedagem. Sendo 20 vagas para cada uma.