UFC lança primeiro hub de inovação vinculado a uma universidade pública

Seminário reúne academia, setor produtivo e governo para fortalecer a indústria de tecnologia no Nordeste / Crédito: Guilherme Silva/UFC

A Universidade Federal de Fortaleza (UFC) lançou oficialmente o UFC TechHub, o primeiro hub de inovação vinculado a uma instituição pública de ensino superior no Brasil. O espaço mira fortalecer a conexão entre universidade, empresas e sociedade, transformando desafios do mercado em resultados inovadores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A cerimônia de lançamento ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Segundo o professor Barros Neto, Pró-Reitor de Inovação e Relações Interinstitucionais da UFC, a expectativa com o lançamento é gerar um forte impacto na formação dos alunos e no desenvolvimento econômico e social.