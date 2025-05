UFC estuda criar Observatório da Segurança para tratar crimes nos campi de Fortaleza

Desde 2024, estudantes relatam aumento da insegurança nos campi da UFC. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, declarou que a Instituição estuda a criação de um Observatório de Segurança para lidar com casos de criminalidade nos campi. A proposta visa estabelecer protocolos para encaminhamento de denúncias feitas por estudantes. A declaração foi feita na manhã desta quarta-feira, 28, durante evento de lançamento do projeto “Mestres na Pós”, uma parceria entre universidades públicas do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza.

LEIA MAIS: Campus Iracema: terreno do edifício São Pedro será praça de eventos provisória

“A ideia é estruturar os fluxos quando um estudante fizer uma denúncia. Por exemplo, qual será os passos seguintes, como a demanda será encaminhada até a solução. Precisamos de um protocolo claro”, explicou. Custódio ainda ressaltou que a questão da segurança pública é uma atribuição estadual. Contudo, neste momento, a universidade precisa agir junto à polícia. Desde 2024, estudantes relatam aumento da insegurança nos campi da UFC. Um levantamento elaborado por alunos do curso de Geografia da própria universidade aponta que ocorreram 54 assaltos nos campi do Pici e Benfica entre agosto de 2024 e abril de 2025. Em maio, novos crimes ocorreram, inclusive um tiroteio no campus do Pici.